El "detalle" en el rostro de Karely Ruiz que sorprendió a sus fans

La famosa modelo mexicana presumió a través de redes sociales su nueva sonrisa y los fans se volvieron a enamorar.

La famosa modelo de OnlyFans y creadora de contenido, Karely Ruiz, sorprendió una vez más a sus fans en las últimas horas tras lucir una nueva sonrisa pero esta vez, sin brackets.

Por medio de un video en TikTok, la mexicana enseñó su radiante sonrisa, a la vez que presumía su espectacular cuerpo luciendo un vestido transparente.

@karelyruizmxxx #fyp #parati ♬ sonido original - 2017<3

@karelyruizmxxx #parati #fyp ♬ Allisson Mía - Allisson Mía

Además de compartir su nuevo look, Karely mostró que recientemente ha sido nominada en los premios MIAW como "celebrity crush".

La influencer a través de un post colocó: "Vayan a votar para seguir facturando en tanga bebés", mostrando el sentido del humor y el carisma que la caracterizan.

Sin embargo, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar a través de las redes sociales. "Ya no tienes brackets", "Te amo, salúdame", "Como tú no hay dos" o "Saluditos hermosísima Karely", fueron algunos.