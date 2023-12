¿Dejará Ketzy sus redes sociales ahora que se ha casado?

-

Los seguidores de Ketzy Rosales aún no salen de su asombro al haber presenciado su boda en varios clips. ¿Seguirá haciendo contenido?

Ketzy es conocida por sus sketches de comedia en Tik Tok, donde logró fama. Tras su enlace muchos temen que desaparezca por el mensaje escrito en un video.

Rosales quien ha sido muy criticada por algunos de sus invitados al hacer bromas en Tik Tok, incluyendo algunos políticos del país, dejó a muchos con la boca abierta al mostrar por primera vez a su ahora esposo y por su paso por el altar, de la mano de sus padres.

A partir de esto, en uno de los clips donde aparece dando un emotivo mensaje tras su matrimonio se especuló que Rosales se despedía de las redes. En un video donde presentó a su esposo se lee: "Ketzy llora al despedirse de sus fans".

"...Me hubiera encantado que todos ustedes llegaran aunque hubieran tenido que llevar su comida porque me han seguido todo el tiempo y aunque sea de esa forma, poder estar con ustedes todo el tiempo, me siguen tirando arroz, son especiales para mi, quiero que lo sepan...", dijo, esto pudo haber dado la pauta a un adiós.

¿Se va de las redes?

En los comentarios muchos afirmaron que Ketzy no se despidió, solo agradeció el apoyo: "No se despidió, solo agradeció y está feliz", "nos dejaste Ketzy", "estoy llorando de la felicidad" y "Dios bendiga su matrimonio" fueron algunos comentarios.

La guatemalteca no dejará su espacio, tras su importante evento, en su cuenta oficial de Instagram, subió contenido patrocinado por una bebida, esto quiere decir que hay más de la generadora de contenido para rato.

