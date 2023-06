Kylian Mbappé ataca al PSG en un comunicado

-

El delantero francés emitió un mensaje asegurando que ya había informado al club de sus intenciones en julio de 2022

Ha estallado la guerra en París. Kylian Mbappé emitió un duro comunicado en el que asegura que nunca quiso renovar con el PSG y que informó al club de sus intenciones en julio de 2022.

Mbappé realizó en conjunto con AFP un corto pero contundente comunicado. Un reflejo más de su deseo de abandonar el PSG y el Parque de los Príncipes lo más pronto posible.

"Nunca discutí con el PSG la renovación del contrato. La dirección del club fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar", se lee en el comunicado.

"El único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad", expresó Mbappé en su comunicado en el que confirmó la noticia lanzada este lunes 12 de junio.

Las cosas están claras, la mala temporada y las promesas que no se cumplen han llevado al crack francés a acelerar las cosas para buscar una salida.

¿Destino Madrid?

Cuando los ojos del madridismo deseaban a Harry Kane o a Kai Havertz, los focos, repentinamente, volvieron a alumbrar a Francia, específicamente a París.

El PSG está obligado a vender a Mbappé este año si no quiere que se vaya gratis en 2024, pero acorde a Mundo Deportivo el club francés no quiere negociar con el Real Madrid.

El Madrid buscaba un sustituto para Benzema y el favorito era el inglés Harry Kane, pero ahora Mbappé vuelve a entrar en escena.