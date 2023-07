Ladrón intenta robar en salón de belleza pero lo ignoran los clientes en EE.UU.

-

Un extraño hecho ocurrió cuando un ladrón intentaba asaltar un salón de belleza pero nadie le presto atención.

Por medio de las redes sociales se ha vuelto viral un video en donde se puede ver a un ladrón que intenta ingresar a un salón de belleza en Atlanta, Estados Unidos, pero es ignorado por las personas.

El asaltante entró al salón de belleza con la intención de despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, no todo salió como él esperaba, ya que los clientes y el personal estaban totalmente indiferentes ante la situación. Aunque el ladrón los comenzó a amenazar y mostrar el arma oculta, ninguno se dejó intimidar ni le entregó sus pertenencias.

Atlanta police are searching for a man who tried his best to rob an nail salon but couldn’t quite get the job done https://t.co/6Bw2afL4fU pic.twitter.com/6i8sTHMXH4 — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 7, 2023

"¡Todos abajo! ¡Denme todo su dinero! ¡Sáquenlo de su bolsillo! ¡Denme todo su dinero!", gritaba el ladrón; sin embargo, fue totalmente ignorado.

Al darse cuenta que ninguna persona le hacía caso, el delincuente se dirigió directamente con el encargado del salón de belleza para forzarlo a darle todo el dinero, pero la persona tampoco le prestó atención, incluso se levantó de su lugar y se fue de allí.

El delincuente al ver que nada había salido como lo tenía planeado, salió del salón y escapó del área en un automóvil que la policía de Atlanta logró identificar.