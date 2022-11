Le arrebatan a su hijo en pleno centro comercial

La actriz y conductora mexicana María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, denunció que le arrebataron a su hijo cuando estaban en un centro comercial.

En un video que circula en redes sociales se aprecia a la desesperada madre llorar y suplicar que le devuelvan a su pequeño, mientras un elemento de seguridad del lugar trata de calmarla.

La concursante del programa mexicano 'Las estrellas bailan en Hoy', afirmó que su ex pareja, el también actor y modelo Christian Estrada fue quien le quitó al pequeño, citándola en un restaurante a base de engaños.

La pareja terminó luego que ella lo denunciara por violencia emocional. (Foto: Instagram)

En redes sociales la famosa suplicó a sus seguidores que la ayudaran a encontrarlo:

"Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez, me encontré con él para que él viera a su hijo porque él siempre ha dado declaraciones de que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver, me cité con él en el IHop de City Shop de la Del Valle, me plantó una emboscada con un falso abogado que se llama Alan, que me agredió físicamente, hay videos de la plaza, hay testigos, porque estaban varias mujeres presentes", expresó.

Según describió llegaron a las 10 de la mañana a la mencionada plaza comercial, ubicada de la Ciudad de México, para que el famoso pudiera ver a su hijo, sin embargo él le quitó al bebé y huyó del lugar.

Christian le quitó el bebé a la famosa. (Foto: Instagram)

Ferka dijo que llamó a dos patrullas para que Estrada le regresara a su hijo sin éxito, pues su ex pareja también habría llegado con un agente del Ministerio Público que no se identificó.

El desgarrador momento donde la famosa clama por ayuda en el centro comercial se hizo viral de inmediato en redes sociales.

Ferka y Christian Estrada estaban comprometidos, pero unos días atrás la conductora lo denunció por violencia emocional y decidió terminar la relación.

ESTE ES EL ANGUSTIANTE MOMENTO:

