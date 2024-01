¡Soldado caído! Le pidió matrimonio en pleno Baby Shower y fue rechazado (video)

-

Un guatemalteco decidió proponerle matrimonio a una joven que celebraba su Baby Shower; sin embargo, las cosas no salieron como quería y los presentes quedaron sorprendidos.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en que un joven decide proponerle matrimonio a una mujer embarazaba que celebraba su Baby Shower.

Pero lo que sorprendió a los presentes fue la respuesta de la joven, ya que terminó rechazándolo rotundamente sin importar que todos presenciaran la escena. Ante ello, él le pregunta por qué no y ella responde:

"Por todo eso que hiciste con ella", mencionó, por lo que usuarios aseguran que el joven la habría engañado. Sin embargo, algo más llamó la atención de internautas.

Y es que en una parte del clip se escucha que la joven madre dice "por respeto a mi marido". Hasta el momento, se desconoce si todo se habría tratado de una broma o un reto.

Lo que es un hecho es que las imágenes han causado sensación, incluso a nivel internacional, pues se han replicado miles de veces.

Un segundo video que también se viralizó muestra cómo momentos previos a la propuesta de matrimonio una joven que sería la amante llega al lugar para regalarle flores a él.

"Yo no la invité", asegura él a su pareja. El momento se tensa y varios invitados se acercan a grabar con sus celulares.

Por ello, internautas aplaudieron la acción de la joven embarazada al rechazar la propuesta. "Mis respetos para ella", "Casi dos hijos y dijo que no", "Él no es el padre", "Corre amigo", "A veces hacen cosas en el embarazo y no se imaginan cuánto duele", se lee.