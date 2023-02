Nintendo revela el épico tráiler de "The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom"

Nintendo estrenó el tráiler de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" y se volvió tendencia en redes sociales debido a que se trata de un video calificado de épico.

Poco después de que Nintendo Switch anunciara que su consola se convirtió en la tercera más vendida de la historia, ha presentado, en un evento transmitido en vivo a nivel mundial, el segundo y definitivo tráiler de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

La secuela de "The Breath of the Wild" dejó revelar parte de la historia, la pelea contra un villano fuertísimo y el drama en el que se observa que Zelda podría sacrificarse para salvar a Link.

En el video publicado Nintendo, se escucha a Ganon lanzar una amenaza contra Hyrule. Lego, las tierras del reino se ven envueltas en el terror y la destrucción.

Además, se observa que Link, ahora también se transporta en una especie de vehículo enorme cuyo impulso parece provenir de una energía misteriosa, la igual que volará con un artefacto de hélices y muchas curiosidades más.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", sale a la venta el 12 de mayo próximo y el paquete incluirá el juego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico y un set de cuatro pines.