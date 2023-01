Leo Fabián, el primer bebé nacido en el 2023 en la ciudad de Guatemala

El IGSS informó sobre el nacimiento del primer bebé del 2023, se trata de Leo Fabián, un recién nacido de más de 7 libras.

El primer niño que nació en 2023 en la Ciudad de Guatemala es Leo Fabián, un bebé de 7 libras y 4 onzas fue dado a luz en el Hospital de Gineco Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Leo Fabián vino al mundo a las 00:07 del 2023, después de que su progenitora Estefany Patricia García llegara en labor de parto a la emergencia del mencionado seguro social.

Según el IGSS, la paciente tenía 38 semanas de gestación y tras un diagnóstico médico se determinó que le practicarían una cesárea.

"La paciente tenía 38 semanas de gestación y luego del diagnóstico se procedió a la cesárea, que tuvo como resultado a ambos con perfectas condiciones de salud", aseguró Cinthia Colindres, médica del IGSS.

Reciben a Leo con alegría y agradecimiento

La madre del recién nacido indicó que es una bendición que haya sido el primer bebé nacido en el nuevo año.

"Al tener a mi hijo en mis brazos, comprendo la bendición de que sea el primer bebé nacido en el 2023, agradezco al personal que me atendió, en especial a la doctora que me aplicó la anestesia, porque cuando tomó mi mano, me tranquilizó y confié en Dios y en el personal que me atendió", dijo la madre del bebé.

Por su parte, el padre de Leo aseguró que recibió como una bendición el reconocimiento del Primer Bebé del 2023, puesto que es el primogénito de la familia.

Según el IGSS, el Hospital de Gineco Obstetricia ubicado en Colinas de Pamplona, atiende aproximadamente mil nacimientos mensuales. En el 2022 atendieron 10 mil 877 partos, de ellos el 52% fueron hombres y el 48% mujeres, También, se registraron 99 nacimientos de gemelos y 7 trillizos.