¿Quién quedó fuera del once ideal del 2023 para la IFFHS?

Este viernes 5 de enero, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su once ideal del 2023, con un dominio total por parte del Manchester City.

Como el mejor arquero de 2023, la IFFHS eligió a Ederson Moraes, el guardameta brasileño de 30 años que ganó cinco títulos con los Cityzens el año pasado fue sin duda el portero más destacado.

En la defensa, empleando una línea de tres, el portugués Rubén Días acompaña a Ederson en la camada del City, pero lo acompañan: El canadiense Alphonso Davies y el coreano Kim Min Jae.

Los cuatro mediocampistas son: El español Rodri y el belga Kevin De Bruyne del Manchester City, el inglés Jude Bellingham del Real Madrid, y el argentino Lionel Messi del Inter Miami.

Leo Messi aparece en el equipo del año de la IFFHS por octavo año consecutivo, resaltando aún más la ausencia del máximo anotador del 2023, el astro portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Por último, en la delantera, el mejor jugador del mundo actualmente según la IFFHS, el noruego Erling Haaland del Manchester City, el francés Kylian Mbappé del PSG, y el inglés Harry Kane del Bayern.

Este once ideal de la IFFHS podría ser una muestra de lo que vendrá el próximo 15 de enero, en la entrega de los Premios 'The Best' en Londres, Inglaterra, donde se anunciará el FIFPRO World XI.

Además, en la misma ceremonia, se conocerá el ganador a mejor jugador del mundo de acuerdo con la FIFA, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, y Erling Haland, como los tres nominados.