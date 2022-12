"Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme": Lewandowski habla sobre el 10

Lewandowski rompió el silencio y habló sobre el campeón del Mundo con Argentina, Messi.

Después del triunfo 2 a 0 de la Scaloneta ante Polonia, Lewandowski habló para un medio alemán (Bild) y cuando le consultaron sobre la charla que había mantenido con Leo en pleno campo de juego de Lusail respondió de una manera profesional.

"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", dijo el delantero del Barcelona, evadiendo el asunto.

Diferente fue la reacción del 10 argentino, que fue al grano aunque sin quebrar los códigos del fútbol.

"No pasa nada, nada. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha queda en la cancha y el vestuario", dijo el capitán argentino en charla con TyC Sports.

Ahora bien, desde España ahora fue el polaco quien copió la postura de Messi aunque reveló algo particular.

"No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero lo que puedo decir es que fue una conversación positiva", se puede traducir en la parte de la entrevista que le realizó el Diario SPORT a Lewandowski, que claramente se lo vio incómodo ante la consulta y evitando soltar palabra que pudiera generar otro cortocircuito con el astro argentino.

También se escucharon elogios de Robert para Messi luego de haber conseguido ganar el Mundial. "Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo. Y ahora lo disfruta, puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. ¡Y cómo ha jugado! Lo ha visto todo el mundo. Es el campeón de forma muy merecida", soltó.

Y en su gira por varios medios españoles, el punta Culé también ofreció una entrevista en MundoDeportivo y dejó un título interesante: "Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme".