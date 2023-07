Messi enloquece a sus fanáticos en un supermercado en Miami

-

El crack argentino causó sensación en la ciudad de Florida, donde será presentado este domingo como el refuerzo estrella de Miami

Este jueves 12 de julio, Lionel Messi comenzó su etapa en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El argentino se instaló en la ciudad de Florida y se mostró al público como uno más.

El futbolista de 36 años se dejó ver mientras realizaba las compras en un supermercado de Miami y accedió a tomarse fotos con algunos de sus nuevos vecinos, las que rápidamente se viralizaron.

Lo ves a MESSI en el supermercado en Miami y vos tipo... pic.twitter.com/ovIKPvILqF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2023

De pantaloneta, playera y sandalias, como si estuviera de vacaciones, se dirigió a un establecimiento llamado Publix, que forma parte de la cadena de supermercados más grande de Florida.

Leo fue alabado en redes sociales tras cumplir con sus obligaciones como padre y por no tratar de esconderse, ya que a diferencia de muchas celebridades, él personalmente realiza las compras.

We all want to be this guy who went to buy milk, bread, and egg tonight in a supermarket in Miami and suddenly, bumped into Messi. What do you say to your wife when you go home? That you met Messi while buying milk.. pic.twitter.com/mEy9k2ATr0 — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023

Lio ya revolucionó Miami y pronto lo hará en cada ciudad que visite con su nuevo equipo dirigido por Gerardo Martino, alguien con quien Leo ya trabajó antes en la selección Argentina y en el Barcelona.

Messi tiene en sus manos ahora la oportunidad de liderar a un equipo que va último en la Conferencia Este de la MLS, y que lleva diez partidos sin poder conseguir la victoria.