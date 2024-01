La llamada de auxilio por un robo en Antigua Guatemala (video)

-

La llamada de auxilio que realizó un hombre, por un robo cometido en la Antigua Guatemala.

A través de un botón de emergencia, un hombre realizó una llamada de auxilio para denunciar el robo de su motocicleta estacionada, en Antigua Guatemala.

"¿Cuál es su emergencia?", indica un agente municipal. Mientras el denunciante indica: "Estamos en una obra aquí en Antigua y me acaban de robar la moto, yo la tenía con candado, no se qué pasó ya no está mi moto".

De inmediato, el Centro de Monitoreo comienza la búsqueda del vehículo de dos ruedas e identifica a la persona que se ha llevado la mencionada moto.

Localizan la moto

Según el Ayuntamiento de Antigua, la motocicleta fue hallada en plena vía pública, en la aldea El Guayabal, adelante de San Felipe de Jesús.

Sin embargo, el hombre que se había robado la motocicleta no fue localizado, por lo que no pudo ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Así fue la llamada de auxilio: