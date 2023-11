"¡Que marquen o se vayan!": Álvaro Arzú arremete contra diputados de Semilla

-

La petición de verificación de quórum hecha por diputados de Semilla no fue bien vista por otros legisladores.

El diputado Álvaro Arzú Escobar pidió llamar al orden a miembros del bloque Movimiento Semilla, durante la sesión plenaria que se desarrolla este jueves en el Congreso de la República.

Según el legislador, aunque esa bancada pidió corroborar la cantidad de legisladores presentes, varios de sus integrantes no marcaron su asistencia, pese a encontrarse en el hemiciclo.

"Cuando se pide revisión de quórum y no se marcan y se quedan adentro del pleno, me parece que es un intento de sabotear una sesión", expresó. También dijo que contaba a por lo menos cuatro integrantes de la citada bancada a quienes acusó de no marcarse.

"Con todo respeto, les pediría que se marquen o se vayan", manifestó.

"Que se marquen o se vayan", les pide el diputado @AlvaroArzuE a integrantes de la bancada @msemillagt, quienes pidieron revisar el cuórum en la sesión plenaria que está en curso en el @CongresoGuate. pic.twitter.com/i2u7cIV0BK — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) November 23, 2023

Esto ocurrió durante la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2024. Pese a que se rumoraba que se aprobaría de urgencia nacional, finalmente, los diputados tomaron la decisión de realizarlo en tres lecturas. Este jueves fue aprobado en primera lectura.