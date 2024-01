El llamativo detalle que sobresalió en la juramentación de Julio Héctor Estrada

-

El exministro de Finanzas Julio Héctor Estrada logró ser confirmado como diputado en el Congreso.

La X Legislatura ha comenzado con todo y con solo seis días de haber sido instalada legalmente, cuenta con diversos aspectos que la llevarán a ser recordada en la posteridad.

Uno de ellos fue la juramentación en dos ocasiones de un mismo diputado, a quien inicialmente no se le dejó asumir el puesto debido a la falta del finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas.

Se trata del exministro de Finanzas Públicas y expresidenciable, Julio Héctor Estrada, quien fue confirmado y desconfirmado dos veces para el cargo en un lapso de solo cinco días.

Sin embargo, más allá de ese tema, que sí causó mucha controversia, hay un detalle que no pasó desapercibido para quienes seguían en tiempo real la sesión plenaria que se celebró el viernes 19 de enero en el Palacio Legislativo.

¿Está usando el mismo traje que cuando lo juramentaron la primera vez?, empezaron a cuestionar los usuarios de las redes sociales, respecto del atuendo de Estrada y hasta subieron fotos de aquel día.

Empero, el legislador, entre risas, aseguró que no era así. "No es el mismo traje, no es el mismo azul; es un poquito más claro", dijo al respecto.