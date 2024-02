"Si supieran cómo me tratabas": Belinda se lanza contra Nodal

-

Belinda reveló detalles de su noviazgo con Christian Nodal y muchos quedaron helados. Todo como parte de su nuevo tema "Cactus".

Belinda regresó a la música tras una larga ausencia, casi coincidente con su ruptura con Christian Nodal y su nueva canción "Cactus" generó controversia, pues habló de su relación con al artista del regional mexicano, rompiendo el silencio y dando detalles de cómo era tratada por él.

La separación de ambos estuvo en medio de una gran polémica por unos supuestos mensajes donde Belinda le pedía dinero al famoso, pero esta vez fue el turno de la famosa interprete de desmentir las acusaciones con su nuevo éxito luego de mucho tiempo en silencio.

Según algunas imágenes del video, Belinda pudo haber sufrido humillaciones por parte del cantante, además de celos y burlas.

"Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón", "No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, era un compromiso para aparentar", son algunas de las estrofas que están dando de qué hablar.

A partir de esto salieron videos en donde supuestamente se ve a Nodal tratando mal a la cantante.

@romegadigitaltv ♬ sonido original - Romega TV #Belinda se le hizo gracioso tomar un plato y cubierto para hacer ruido con ellos, detalle que al parecer desesperó al sonorense, pues sin tener ninguna delicadeza sujetó el brazo de la actriz para impedir que siguiera realizando dicha acción. #CristianNodal