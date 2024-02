“Lo espero, presidente”: Consuelo Porras reitera invitación a Bernardo Arévalo

-

La fiscal general, Consuelo Porras, reiteró su invitación al presidente Arévalo.

A través de un video publicado en TikTok, y en el cual limitaron los comentarios, la fiscal general, Consuelo Porras, reiteró su invitación al presidente Arévalo para una reunión este miércoles.

El video inicia con la fiscal saliendo de una oficina y respondiendo a la pregunta si el presidente Arévalo acudirá a la reunión.

"Lastimosamente le cuento que no va a venir; me mandó una nota en donde me informaba que designaba al señor ministro de Gobernación, situación que efectivamente fue confirmada, en donde me indican que va a venir a la reunión del día de mañana", contesta Porras.

Luego, la fiscal camina por el MP, mientras recuerda las reuniones frustradas que ha tenido con el gobernante.

"Se recordarán que fue el presidente que me citó; sin embargo, no se pudo dar, dado que no era la forma adecuada. Me invitó, tampoco se pudo dar, ya que no era la manera adecuada, entonces yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder coordinar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación", dijo la fiscal.

Por último, Porras le envía un mensaje al presidente Arévalo:

"Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público para que podamos tratar todos esos temas de interés para nuestro país. Lo espero, presidente, mañana a las 9, ojalá así sea".