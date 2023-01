Locura en la presentación de Cristiano Ronaldo en su nuevo club

El jugador portugués fue ovacionado por sus nuevos aficionados que abarrotaron el estadio donde se produjo su presentación.

Cristiano Ronaldo ya vistió por primera vez los colores de su nuevo equipo, Al Nassr de Arabia Saudita tras su desvinculación del Manchester United.

El portugués fue recibido por los directivos y el entrenador del equipo Rudi García. El estratega destacó las cualidades de la estrella portuguesa que será un refuerzo de lujo para su escuadra.

Los aficionados abarrotaron los graderíos del estadio Mrsool Park para presenciar el arribo de su nuevo jugador.

Tras la conferencia oficial, CR7 fue al vestuario para colocarse la indumentaria del club y saludar a sus nuevos compañeros. Posteriormente se dio su salida al césped donde fue ovacionado por la multitud.

|| @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia pic.twitter.com/QrGzdB4dg2 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Desde que se anunció su llegada y la venta de las camisetas con el dorsal 7, las prendas se vendieron de manera inmediata en las tiendas oficiales del club.

Con un salario estimado de 200 millones de euros (214 millones de dólares) en los dos años y medio firmados con el Al Nassr, el atacante de 37 años tiene previsto presentarse ante sus nuevos fans el jueves en Riad, según un responsable del club que prefirió mantenerse en el anonimato.

Así fue el recibimiento de Cristiano Ronaldo al @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/6KdQHD5PrP — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 3, 2023

La cuestión es de máxima relevancia en un país que de golpe entra en el mapa del fútbol mundial con esta espectacular operación.