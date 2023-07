¡Locura total! Así fue la presentación de Messi en el Inter de Miami

-

El astro argentino Leo Messi ya firmó su contrato con la franquicia de la MLS y en este momento ha comenzado por fin su esperada presentación.

El mega evento esperado tuvo un retraso debido a las fuertes lluvias, aunque ni fue impedimento para los miles de fanáticos que esperaban para ver a la estrella argentina.

¡¡Fiesta en Miami!! Miles de personas ya ocupan las gradas y suena la música... Apenas unos minutos para que comience la tan esperada presentación de Messi con el @InterMiamiCF



@danihidalgo pic.twitter.com/dq3UZjCPM6 — MARCA (@marca) July 16, 2023

Cuando la lluvia disminuyó, la gente volvió a las tribunas y de esta manera dio inicio a la ceremonia.

Luego se pudo ver en primera fila, al presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Sergio Agüero y su novia, Sofía Calzetti, que se hicieron presente para acompañar al astro argentino.

El primero en salir en escena fue David Beckham, quién presentó a Lionel Messi.

De esa cuenta, el siguiente en aparecer fue el ex volante del Barcelona, Sergio Busquets, quien acompañará a Lionel Messi en el proyecto del Inter Miami, saludó al público presente.

Después de la tan ansiada esperada, aparece por fin la estrella argentina en el estadio.

"Este es nuestro momento", fue el lema del club para presentar a la leyenda de Argentina. "Quiero darle las gracias a toda la gente de Miami por este cariño que me demuestran desde que llegué. Estoy muy ilusionado de estar acá. Me hacen sentir en mi casa. Para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de comenzar a entrenar y competir. Quiero ganar y ayudar al club a que siga creciendo. Espero que durante todo este tiempo nos sigan acompañando. No tengo dudas, de que daremos el máximo para estar a la altura. También les quiero agradecer a todos mis compañeros por el recibimiento que me hicieron. No tengo dudas, de que la vamos a pasar muy bien", expresó Leo Messi ante los miles de fanáticos presentes.