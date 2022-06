Lolita Cortés habla a Rubí y explica la foto del "bullying" en La Academia

El primer concierto de La Academia 20 años ya comenzó y la primer polémica ya ocurrió en el escenario entre la juez Lolita Cortés y la estudiante Rubí.

En el concierto previo, donde sucedió la primera eliminación de alumnos, Lolita Cortés, una de las juezas de "La Academia 20" Años fue enfática en señalar que Rubí, la quinceañera más popular de México, no debía participar en la actual edición.

Las razones de Lolita era porque la joven no mostró talento ni pasión. Sin embargo, por votación del público, Rubí se quedó y esto no gustó a la juez. Sin embargo, los señalamientos para los ejecutivos de La Academia vendrían después, ya que los acusaron de hacerle "bullying" a Rubí al apartarla del grupo.

Académicos excluyen a Rubí de abrazo grupal. Al parecer no están contentos con la decisión del público. #LaAcademia muy mal que hayan expuesto de esta manera a Rubí, si sus compañeros siguen haciéndola menos. El público, incluida yo, votaremos para que se quede y más les pese. pic.twitter.com/9yXbxoM6pS — (@LaComadritaOf2) June 7, 2022

Lolita explica la foto

Durante el desarrollo del primer concierto, Lolita Cortés interrumpió y preguntó a Rubí si se sentía insultada. Ella respondió que no con un gesto. "Cuando yo dije que no debía estar, ellos dijeron que sí, cuando dijeron que sí, el publico dijo: ahhh. Hay una foto que sale en donde todos están abrazados y tu estás sentada. Quiero aclarar que no hay rechazo ni de hacerla a un lado", dijo la juez.

#LolitaCortés aclara foto de supuesto #bullying hecho a #Rubí esta semana @soy_502 @LaAcademiaTV #Guatemala pic.twitter.com/GvxRQ9lG2F — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 13, 2022

La juez contó que la fotografía cuenta un fragmento de la historia y que fue captada cuando ella se acercó a los alumnos. Dijo, que quizá sería la única oportunidad que tendría para hablar con ellos, así que se aproximó para darles consejos y decirles cómo deben actuar, qué deben hacer.

En la imagen, Rubí se ve sentada, Lolita Cortés confirmó y aclaró que la joven sí estaba escuchando la charla y no fue dejada de lado. Ella, por decisión propia, se quedó sentada.

Poco después, Yahir le preguntó a Rubí por qué decidió apartarse del grupo. La joven respondió que fue porque se sentía triste ya que le había ido mal en la primera prueba.