La insólita demanda contra Luis Miguel tras rumores de tener "un doble" (video)

-

Tras los fuertes rumores sobre los "dobles" de Luis Miguel en sus recientes shows en Argentina, el cantautor estaría a punto de enfrentar una demanda.

Aunque todo empezó como una broma por el aspecto de Luis Miguel en sus recientes shows en Argentina, el cantante estaría a punto de ir a los juzgados por la insólita demanda de un fan.

Y es que una teoría afirma que el "Sol de México" tiene a varios dobles suyos dando conciertos, lo que ya ha sido considerado como un hecho por varios fans que presenciaron sus primeras presentaciones en Argentina.

Durante el programa argentino "A la tarde", el reconocido abogado Roberto Casorla Yalet confirmó que Luis Miguel enfrentará un proceso legal por uno de los asistentes a su show.

La demanda habría sido por presunto fraude al llevar a dobles a cantar, y no presentarse él frente al público. El fan está seguro de que quien cantó esa noche no es el verdadero "Luismi".

#eldobledeluismiguel ♬ sonido original - CN7 Noticias @cn7noticias DENUNCIARÍAN A LUIS MIGUEL POR SU SUPUESTO DOBLE Luego de sus exitosos shows en Buenos Aires, Luis Miguel podría enfrentar una demanda legal. No por su música, sino por su apariencia física, la cual ha generado rumores y debates en las redes sociales y medios de comunicación. ⚖️ "Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora", comentó el abogado Roberto Casorla Yalet en el programa "A la tarde". Al profundizar sobre el motivo, explicó que una fanática cree que quien se presentó en el escenario no era el "Sol de México", sino un doble. Las implicancias legales son variadas: desde incumplimiento de contrato hasta fraude al consumidor y violaciones a derechos de autor. Sin embargo, mientras algunos creen en la teoría, otros defienden fervientemente al artista, asegurando que no hay base para dicha acusación. La polémica ha dividido opiniones entre fans y celebridades. Mientras algunos respaldan la hipótesis del doble, otros se muestran escépticos y apoyan al icónico cantante mexicano. #LuisMiguel #OperativoLM

"El día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble y no del propio Luis Miguel", expresó el abogado.

Casorla enfatizó que el demandante está procediendo de esa manera porque tiene una prueba para iniciar la batalla legal. De no ser así, el caso no habría sido tomado en cuenta por autoridades argentinas.

Cabe destacar que la demanda no necesariamente podría avanzar, ya que esto se verá conforme se vaya desarrollando la entrega de pruebas por parte de ambas partes.

La teoría de los "dobles" del cantante inició a partir del cambiado aspecto físico con el que se dejó ver en la apertura de sus conciertos. Con un semblante más delgado y canoso, varios fans dudan que se trate del verdadero.