Luisito Comunica sufrió fuerte accidente durante un viaje

-

El influencer mexicano Luisito Comunica sufrió un fuerte accidente de tránsito, cuando el vehículo en que viajaba se quedó sin frenos en Turquía.

OTRAS NOTICIAS: Los modismos que aprendió Luisito Comunica en su visita a Guatemala

Por medio de redes sociales, el influencer mexicano Luisito Comunica narró que sufrió un fuerte accidente de tránsito en Turquía, donde se encuentra de visita.

Según narró, vivieron una experiencia fuerte al chocar, cuando el vehículo en que viajaban se quedó sin frenos en una pendiente y descendieron a toda velocidad hasta colisionar con otros carros.

"Pudimos haber muerto. Estuvo rudo, fuerte experiencia", compartió Luisito Comunica y afirmó que a pesar de todo sobrevivieron y que se sentía agradecido.

Sin heridos

Luisito Comunica también afirmó que se sentía agradecido porque no hubo lesionados y porque no atropellaron a nadie mientras el carro no tenía frenos.