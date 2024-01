Maarah Hill, la actriz que brilla en "The Irrational", nueva serie criminal (video)

-

La famosa actriz es parte del elenco protagonista de la nueva serie estrenada en Universal: The Irrational.

El 11 de enero llegó a Universal TV, "The Irrational", una nueva serie de género policial que se sumerge en el comportamiento humano para la resolución de complejos casos criminales.

Este proyecto es protagonizado por Jesse L. Martin, quien da vida al profesor Alec Mercer y deja a merced del FBI sus habilidades para resolver casos complejos, Y Maahra Hill, quien interpreta a Marisa Clark, su exesposa, y quien trabaja en el Buró Federal de Investigaciones.

Esta última conversó con Soy502 para brindar detalles sobre su personaje, y la experiencia que fue formar parte de la serie que promete encantar a los amantes del misterio y casos policiales.

Maahra Hill protagoniza "The Irrational". (Foto: cortesía/Soy502)

Hill describe esta serie como una aventura que indaga dentro de la mente humana. "Seguimos al doctor Alec Mercer, quien es un psicólogo del comportamiento, caso tras caso. Él trabaja junto al FBI, y mi personaje Marisa Clark que trabaja en el FBI, en diferentes corporaciones".

Sobre la razón por la que los guatemaltecos no se deben perder esta serie, mencionó:

"Es porque te abre la mente, vas a estar intrigado porque serás capaz de entender tu personalidad más, entenderás el comportamiento humano, sabrás por qué las personas hacen lo que hacen, qué hay en tu vida que haces que está siendo irracional", explicó.

¿Se parece a su personaje?

La actriz estadounidense reveló que considera que es muy parecida a su personaje en su vida cotidiana. "Bueno, somos muy similares, excepto por su trabajo y por ciertas decisiones en la vida, ella es fuerte, con un corazón suave, ama profundamente, ama incondicionalmente, es muy determinada para resolver casos", expresó.

Maahra también compartió con Soy502 el mayor reto de ser parte de este proyecto, y fue estar durante la huelga de actores (SAG-AFTRA). "Perdimos escritores, y eso no fue fácil. Creo que ese fue nuestro mayor reto", mencionó.

Por último, la actriz envió una emotiva invitación a los lectores de Soy502 para no perderse la serie en la que participa:

"Hola, mi nombre es Maahra Hill y doy vida a Marisa Clark en la serie The Irrational. Los invito a unirse a nuestra aventura sobre los misterios de la mente humana. Tomaremos caso por caso en una exploración que no se querrán perder. Es emocionante, entretenido, por favor, únanse para el estreno de temporada de The Irrational".

Mira el tráiler: