Mujer que habla "alienígena" responde a las críticas y así se defiende (video)

La mujer colombiana asegura hablar "alienígena" pero muchos se han burlado de ella.

Hace unos días, una mujer colombiana causó polémica en redes sociales al aparecer en un programa en vivo asegurando hablar "alienígena".

Inmediatamente, usuarios reaccionaron con memes y críticas que se han compartido alrededor del mundo. Incluso, artistas como Juanes y Regina Blandón se han unido a la ola de burlas.

@juanes Recibiendo las energías electromagnéticas ♬ sonido original - Juanes

Responde a las críticas



Recientemente, Mafe Walker fue invitada al programa "Chisme No Like", en donde aseguró que no solo ella puede comunicarse de esa manera.

"Todos tenemos esa habilidad, regalo y son códigos y es por telepatía, siempre es como recordar este canal porque todo es telepático", expresó.

Además, manifestó que no se comunica con extraterrestres como la mayoría dice, "No son marcianos, quiero cambiarles el término a seres estelares", dijo la colombiana.

Respecto a las burlas que han hecho sobre ella, respondió con tranquilidad haciendo a un lado el tema.

"No mi corazón, yo vengo a dar este mensaje porque la Tierra ya está en una frecuencia extremadamente alta, los bebés, los niños que están naciendo ya tienen su código", aseguró Walker.

