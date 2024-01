Magistrado de la CC asegura que no confía en el Ministerio Público

-

El magistrado de la CC duda de la imparcialidad del MP y señala a Ángel Pineda.

EN CONTEXTO: MP inicia investigación por supuesta amenaza contra magistrado Rony López

El pasado 10 de enero, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, denunció que era víctima de amenazas de muerte por un grupo de narcotráfico.

Un día después, el Ministerio Público confirmó que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas tenía a su cargo el caso y que había iniciado con las investigaciones.

Como parte de las diligencias, el MP citó al magistrado para que declarara como agraviado, pero el magistrado López envió una carta indicando que no acudiría porque no confiaba en la imparcialidad del ente investigador.

Pide investigar la cuenta "Yes Master"

La desconfianza del magistrado surge por una cuenta anónima de la red social X que ha compartido información privada. El magistrado pidió el 11 de enero pasado que se investigue la cuenta "Yes Master" ya que podría estar siendo dirigida por uno de los hombres de confianza de la fiscal general, Consuelo Porras.

"Presento una denuncia en el MP en contra de las personas que dirigen la cuenta en X "Yes Master" derivado que he podido constatar que algunas personas que están detrás de esa cuenta me están vigilando, con el objetivo que se investigue el posible vínculo con el grupo criminal de narcotráfico que me persigue con instrucciones de asesinarme", se lee en la nota enviada por el magistrado.

Además, agrega el nombre del actual secretario general del MP.

"Una de las personas que podrían estar vinculado con esa cuenta de Yes Master es precisamente el actual secretario general del MP, Ángel Pineda, razón por la cual no tengo la mínima confianza para emitir declaración alguna ante dicha institución hasta que sea designado en mi caso un final especial y/o cese en su cargo el secretario mencionado", denunció López.

Finalmente, el magistrado dijo que en estos momentos no se dan las circunstancias de objetividad e imparcialidad por parte de ese ente investigador.

Magistrado pidió seguridad

El magistrado suplente expone que "un personero de una Embajada acreditada en Guatemala" se comunicó con su persona para informarle que "por medio de los métodos de investigación que disponen" tuvieron conocimiento de una "ordenanza para eliminarlo fisicamente".

"Tienen noticia que en una reunión de grupos del crimen organizado, específicamente identificados como narcotraficantes, se dispuso una ordenanza para eliminarme físicamente", detalló López.

Incluso, indicaron que en palabras textuales indicaron que "el magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrárselo".

"Esta información no se trata de una amenaza, sino de una ordenanza, según lo que me externó dicho personero", dijo el magistrado, quien aprovechó para solicitar protección personal para "resguardar" su vida y la de su familia.

Además, dijo que esta información ya se trasladó al presidente del Pleno de Magistrados de la CC, pero, por ser suplente, no goza de seguridad institucional, por lo que solicitó a Gobernación brindarle la protección necesaria.

Al respecto, el Mingob informó a través de su departamento de comunicación que "el documento se recibió hoy y ya se están realizando las gestiones pertinentes de análisis de riesgo para el auxilio del magistrado, luego de su solicitud".