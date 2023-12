¡Es mamá! La conductora Keila Rodas dio la bienvenida a su bebé

-

Keila Rodas tuvo a su primera hija y la presumió a sus seguidores con una tierna fotografía.

OTRAS NOTICIAS: Ann Marie Freeman regresa a la televisión

La exreina de belleza y conductora guatemalteca anunció la buena nueva a través de sus historias, en ellas mostró con orgullo a su pequeña.

Foto: Instagram.

En su cuenta oficial de Instagram también reveló en video de cómo fueron los últimos momentos antes de la llegada de la bebé.

"¡Último día siendo una sola! Qué experiencia vivimos y, sin saberlo, se terminó la aventura para iniciar una nueva y aprender juntos todos los días", escribió.

En el clip se aprecia su rutina para cuidar su vientre con masajes, luego preparó su rostro y lució elegante para una salida a comer hasta el momento de su alumbramiento.

"Sin siquiera saberlo, me levanté temprano, me bañé, traté de escuchar mi cuerpo, de consentirlo, hice todo muy lento para disfrutar el proceso y no sabíamos nada. Me arreglé, traté de ponerme al vestido que más me gustaba y con el que más cómoda me sentía para pasar un día súper bonito. Fuimos a comer rico en el almuerzo y pasamos una noche espléndida, llena de mucha luz. Voy a extrañar mucho las pataditas de Agustina", expresó.

MIRA:

Foto: Instagram