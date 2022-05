Mamá de Debanhi rompe silencio y lanza un crudo mensaje

Tras la localización del cuerpo de su hija, la mamá de Debanhi Escobar rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje.

Cansada de los mensajes que descalifican a su hija, la mamá de Debanhi Escobar, habló por primera vez en un video en el que se dirigió a aquellos que han revictimizado a la joven, cuyo cuerpo fue localizado el 21 de abril, luego de 13 días de estar desaparecida.

"No me encontraba en condiciones emocionales para rendir declaraciones o entrevistas", manifestó Dolores Bazaldúa, a través de un video que fue publicado en la cuenta de Instagram del usuario @marioeee71.

"Como mamá, como padres, hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra hija. Más por las circunstancias en las que pasaron las cosas. Me han llegado muchos mensajes... Muchas personas se preguntan ¿dónde está la madre? El no aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Debanhi, simplemente siento mucho dolor", dijo la mujer.

Posteriormente aclaró que su hija ya no se puede defender y que no aporta nada a la investigación que personas ajenas juzguen o supongan cómo era la vida privada de Debanhi, pero aclaró que "siempre estuvo al pendiente de su hija y que todo giraba al rededor de ella".

Dolores Bazaldúa participó en las búsquedas de su hija, pero evitó dar declaraciones. (Foto: Claroscuro)

"Me le han puesto muchos calificativos a mi hija, ahora ella no se puede defender... escucho que dicen que ella se drogaba, que la que compró el vodka. Como sociedad creemos en la justicia y que nos van a defender", manifestó.

Luego exigió que se aclaren las causas de la desaparición y muerte de su hija y se conozca a los culpables, ya que aseguró que ellos mismos fueron los que buscaron sus pruebas.

"Estoy muy triste y dolida... nada más las madres las personas que han pasado por esto pueden comprenderlo... es una pesadilla que quisiera que ya terminara", manifestó.

También pidió a los jóvenes que quieran divertirse que lo hagan, pero todo con moderación. "Fíjense con quiénes van a las fiestas, vean quiénes son sus amigos. Hagan caso a sus padres. Desgraciadamente le pedí a mi hija que no se fuera y las cosas pasaron de otro modo", expresó entre lágrimas.

Debanhi Susana Escobal Balzalúa, de 18 años, desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, México. Su historia trascendió debido a la forma en que sucedieron los hechos. Su cuerpo sin vida fue localizado 13 días después en el interior de una cisterna a los pocos metros de donde la dejó el taxi que abordó y la abandonó.