Manchester United vs. Sevilla, el más atractivo de cuartos de final de Europa Legue

Este es el tercer equipo de España al que se mide el United desde los playoffs de Europa League.

El Sevilla, seis veces ganador de la Europa League, jugará contra el Manchester United en los cuartos de final de la presente edición, según determinó el sorteo celebrado este viernes 17 de marzo, mientras que la Juventus se enfrentará al Sporting de Lisboa.

Además, la Roma chocará con el Feyenoord y el Bayer Leverkusen con el belga Union Saint-Gilloise, gran sorpresa en su primera participación en una competición europea.

Los partidos de ida se disputarán el 13 de abril y los de vuelta una semana más tarde.

El ganador del duelo entre el Sevilla y el United se enfrentará en semifinales al superviviente del Juventus-Sporting. Por el otro lado del cuadro se cruzarán los vencedores del Feyenoord-Roma y del Leverkusen-Union Saint-Gilloise.

The quarter-finals are set!



Las semifinales se disputarán entre el 11 y el 18 de mayo, mientras que la final está prevista el 31 del mismo mes en Budapest.

El United, liderado por Marcus Rashford, jugará la ida en Old Trafford. Será su tercera eliminatoria consecutiva ante un equipo español tras haber eliminado al Barcelona y al Betis, gran rival del Sevilla.

Dirigido por Jorge Sampaoli, el Sevilla, rey de la Europa League con sus títulos en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020, tiene todas sus esperanzas puestas en esta competición debido a sus dificultades en el campeonato español, en el que pelea por no descender.

