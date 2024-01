"Lo probé ya grande": Pappa revela cuando iniciaron sus problemas con el alcohol

-

En una entrevista reciente el controversial futbolista Marco Pablo Pappa reveló cómo inició su alcoholismo.

En una conversación exclusiva de más de una hora de duración, con el periodista y creador de contenido deportivo Gabriel Tiul Valenzuela, el jugador confesó cómo fue introducido a las bebidas alcohólicas.

"Yo probé el alcohol ya grande y salía a cenar y me tomaba algo todavía ahí era un bebedor sociable, donde ya fue progresivo fue en mi regreso a Guatemala, había tenido incidentes en el extranjero pero no tenía problemas con el alcohol, donde se hizo progresivo y se salió de control fue a mi regreso a Guatemala" dijo.

"afuera tuve un acontecimiento de mi vida, estuve entre la vida y la muerte y me ayudó a abrir un poco los ojos de las cosas que tenía que valorar, pero ni eso me hizo entender muchas cosas todavía por las que tenía que pasar, intenté, seguí a delante, levantarme, recuperarme, no es fácil... me costaba aceptar que el alcohol era el problema y pasé por muchas cosas, ya me habían advertido y es increíble porque como si te estuvieran leyendo las cartas te dicen 'vas a pasar por ahí' y en un momento lo pasé y no lo creía, te estoy hablando de hospital y cárcel y tú sabés que eso ha sido parte de mi vida, el licor te lleva a esas cosas".

Su lucha para alejarse del licor:

El famoso habló de su lucha para seguir en sobriedad:

"El alcohol es un tema muy delicado, que mucha gente toma en broma, yo también he bromeado con eso pero el que menos se imagina puede pasar por eso, no importa tu estatus social, eso bota reyes, está en la biblia, es un tema triste, un mundo bien cruel, el egoísmo te lleva a tantas cosas que no pensás ni en los tuyos, me alejé de mi familia, de mi hija, para no llevármela de corbata, lo único que te puedo decir es que hoy soy un hombre agradecido con la vida".

"He luchado muchas veces, ahora gracias a Dios estoy bien, así me toca vivir la vida, en el hoy, desde ciertos acontecimientos siempre he intentado alejarme, lo que más intento es estar alejado el cien por ciento, he podido recuperar muchas cosas que te hace perder, mi vida fue pública y honestamente no tienen idea de lo que en verdad estaba pasando en mi vida y fue un infierno muy fuerte, poder hablar aquí tranquilamente, estar en paz, hoy el dicho que 'la paz no tiene precio' es recuperarme, padecía de insomnio y estoy logrando mi sueño, pero es una batalla".

Muchos internautas difirieron de estas declaraciones, otros apoyaron y felicitaron que abriera su corazón: "incidentes en el extranjero pero no era alcohólico, ¿lo dicen ustedes o lo digo yo?", "reconocer y luchar si caes, ánimo" y "qué jugador nos perdimos" fueron algunos de los comentarios.

Pappa también habló de su niñez y las chamuscas en Carabanchel (zona 11), afirmando que nació en la zona 2, luego se mudó a Mixco y luego vivió en zona 11 y luego a zona 7, en Kaminal Juyú I.

"El estudio no se me daba, andaba jugando pelota todo el día", dijo acerca de sus inicios con el balón.

