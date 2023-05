"Me dio risa", María Montero habla sobre declaraciones de Amarini Villatoro

La conductora de televisión contó cómo vivió el momento en el que el director técnico de los quetzaltecos se destapó.

Luego de dos días de finalizado el Torneo Clausura 2023 en Quetzaltenango, María Montero reveló cómo vivió el momento tenso tras entrevistar a Amarini Villatoro.

Por medio de su cuenta de Twitter, Montero contó detalles del incidente.

"Respecto a las declaraciones de Amarini, creo que lo agarré muy 'en caliente'. Tal vez no fue lo más adecuado para decir en TV, pero no me ofendió para nada, al contrario, me dio risa. Conozco a Amarini hace mucho, lo he entrevistado muchas veces y siempre ha sido muy respetuoso", resaltó.

Esto narró María Montero tras el incidente con Amarini Villatoro.

"Se la comen"

María Montero entrevistó a Amarini Villatoro, director técnico de Xelajú tras conseguir el título ante Antigua GFC.

Villatoro despotricó contra sus detractores, especialmente de varios periodistas deportivos que lo señalaban de ser "ratonero".

"Hoy se la comen", expresó Amarini haciendo referencia a que se tienen que tragar sus palabras tras quedar campeón.