Ella es María Montero, la presentadora en Guatemala que vivió el Mundial de Qatar

María Montero disfrutó del mundial de fútbol en Qatar 2022 y contó su experiencia durante su regreso a Guatemala, país donde radica desde hace varios años.

La modelo y presentadora argentina, radicada en Guatemala, fue enviada a cubrir el Mundial de Qatar 2022. Su felicidad luego de que su Selección de fútbol obtuvo el campeonato fue expuesta en redes sociales.

Durante su retorno a Guatemala, la presentadora fue invitada al programa español, El Chiringuito de Jugones, donde contó su experiencia en la cobertura de Qatar 2022 para la televisión guatemalteca.

Sin embargo, momentos antes publicó un video en sus redes sociales donde expresó que la felicidad de este Mundial fue la que más la ha hecho llorar.

"Yo de felicidad es raro que llore, cuando nacieron mis hijos no lloré, esto es lo mejor que me pasó a parte del nacimiento de mis hijos o el día que me casé", aseguró.

Además, la periodista y presentadora publicó varios videos de su experiencia en el Mundial de Qatar. Labor que reconoce fue "muy cansada".

Montero retorna este miércoles a Guatemala y se reincorpora a su trabajo en la televisión de Guatemala por medio de Tigo Sports.