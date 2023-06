"Dan un cariño diferente": Así describió El Mariana su viaje en Guatemala

-

El Mariana habló en una conexión a Twitch cómo fue su visita a Guatemala, destacando el cariño que recibió de las personas, quienes le dieron todo y le dieron la bienvenida con hermosas palabras donde quiera que iba.

El famoso dedicó un espacio especialmente a sus aventuras por el país y destacó su sorpresa ante un "cariño diferente" al que ha recibido en otros lugares.

"Con lo más bonito que me puedo quedar en Guatemala es con el cariño de la gente, no mamen, la gente es muy cariñosa y es un cariño completamente diferente al de otra gente que me haya topado, con todo el respeto para los que me quieren pero, es un cariño bien raro, bien loco", inició.

"Lo he platicado en el directo de Alexmi que es una muchacha de allá de Guatemala que me estuvo dando el tour junto con Alan, el editor, fuimos a un mercado para acá es como el 'Mercado Juarez', por ejemplo, donde venden comida, fruta y amarres, fuimos a ese mercado para comer y la gente que trabajaba ahí, que vendía cosas ahí, que era vendedora ambulante, que a lo mejor no pueden regalar cosas así por así, me llevaban un paquete de dulces increíble, me decían, 'no Mariana, ten para que lo pruebes, unos dulces de verdad' y yo les decía: 'cómo crees' y a fuerza me los querían dar, todo el mundo me quería dar un detalle y eso fue muy lindo, la gente era muy orgullosa por su país, en plan de: 'espero que disfrutes mi país', hubo un niño que me dijo eso y no mames, regresé para darle un abrazo, sentí muy bonito que me dijera 'bienvenido a mi país, espero que lo disfrutes bastante' y regresé a darle un abrazo porque sentí muy bonito, es lindo", argumentó.

"No conocí ni el 10% de Guatemala, no conocí absolutamente nada, conocí muy poquito, conocí más el baño del hotel porque comí demasiado pero te lo juro que hay muchos lugares, allá, lo que más está presente es la cultura maya igual que en el sur de México, en Guatemala aún más, también hay pirámides, me comentó Alexmi que en su momento había montañas que en realidad eran pirámides enterradas, luego descubrieron que, en un lago abajo del agua, había cimientos mayas, es increíble, cuando escuché ese desmadre se me vino la canción de Santa Fe Klan, tenía ganas de tener alas en los pies", dijo.

"Está muy presente la cultura maya, hay mujeres vestidas con traje artesanal, que es muy caro, muy bonito Guatemala, verde como cuando comes lechuga, verde por todos lados, demasiada vegetación, hay casa árbol, casa, selva, está muy perro, me la pasé muy bien, genial probando comida, me sentía bien, sirvió mucho este viaje".

Al final el famoso dijo que reveló una sorpresa para sus fans guatemaltecos: "ya está firmado que vamos a volver a Guatemala pero ahora sí con un meet and greet, fui más que nada a confirmar esa honda, ya está confirmado que voy a Guatemala 100%".

