Más de mil camiones de basura se han retirado del río Las Vacas

Así se ven las toneladas de basura que se han recolectado en el río Las Vacas.

"Más de mil camiones con basura" han sido recogidos en el río Las Vacas, indicó la organización The Ocean Cleanup, quienes instalaron una barricada interceptora, tras la gran contaminación en el lugar.

"Este es nuestro desafío fluvial más difícil hasta el momento, pero estamos trabajando continuamente para mejorar el interceptor y evitar que toneladas de plástico ingresen al mar Caribe", detalló la organización a través de sus redes sociales.

Además, indicaron que la infraestructura de gestión de residuos aún se están desarrollando en Guatemala, por "múltiples razones" entre ellos la gran población de la ciudad, la presencia del relleno sanitario directamente sobre el río Las Vacas y vertederos ilegales.

Según The Ocean Cleanup, realizaron un estudio de impacto ambiental y social en el que confirmaron que se puede continuar con el despliegue de la barricada interceptora, pues el río está "extremadamente contaminado" y contiene "cantidades insignificantes de vida de cualquier tipo".