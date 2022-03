Massiel Carrillo: “Quería que los fans le dieran rienda suelta a la imaginación”

La influencer guatemalteca reveló detalles sobre la idea de lanzar este nuevo proyecto, para lo que consultó a sus seguidores sobre las propuestas.

Tras dar a conocer su nuevo proyecto, Massiel Carrillo conversó sobre la planeación del programa, sus orígenes y finalmente su presentación en las redes sociales.

A través de una entrevista vía Instagram, Carrillo ofreció estos detalles de “Only Massiel Fans”.

¿Cuándo nació la idea?

Desde hace un par de años, cuando grabé mis cápsulas de Aprender a Emprender estaba con la inquietud de grabar un podcast. Al principio había pensado en un podcast de emprendimiento. Pasaron los años y el proyecto quedó en stand by.

Hace unos 6 meses platiqué con mi amigo y productor Christian Chávez, quien me ha ayudado con la producción de segmentos como El clima, Aprender a emprender y ahora con este nuevo proyecto, y le dije: "Quiero hacer un podcast, ¿Qué piensas?"

Pasaron dos semanas, y por trabajo y compromisos, dejamos en pausa la idea.

Días después nos reunimos con mi productor por Zoom para platicar en materia de "La idea". Cruzamos ideas, nos reímos, disfrutamos el proceso creativo, fijamos fecha de grabación.

Preparando todo para HOY a las 7PM pic.twitter.com/lQNuQlLUTj — MASSIEL CARRILLO ® (@MASSIELCARRILLO) March 26, 2022

Conseguí una locación en la Antigua Guatemala y la empecé a adaptar para que fuera mi set de grabación, mi amigo Mynor me ayudó para ver el tema de iluminación y adaptación del espacio. Me puse a buscar ideas en internet de cómo decorar mi estudio. Y de la mano empecé a pensar en el nombre del programa y el primer invitado.

¿Cómo surgió el nombre?

En diciembre del año pasado lancé en Twitter una encuesta sobre un nuevo proyecto para mi vida, muchos pensaron que sería Only Fans, muy pocos respondieron que sería un programa. Pero me di cuenta que muchos me pedían Only Fans, entonces pensé por qué relativamente no darles lo que piden. Así que pensé en complacerlos para que le dieran rienda suelta a la imaginación; y fue así como surgió el nombre Only Massiel Fans.

¿Cómo fue la primera grabación?

Después de unos meses de espera llegó el primer día de grabación, junto con todo el equipo estábamos muy emocionados porque retomaríamos lo que nos gusta hacer, nos divertimos y disfrutamos del carisma y la humildad de Francisco Páez, nuestro primer invitado.

Ese día almorzamos y nos dejamos llevar por los planes que vienen para este proyecto.

Desde aquel día que llamé a mi amigo y productor para contarle de mis "locuras". Hasta hoy vemos tangible algo que estuvo en nuestra cabezas.

De esto se trata Only Massiel Fans, el programa de entrevistas de @MASSIELCARRILLO pic.twitter.com/Ag2awGdZPH — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) March 27, 2022

¿Qué piensas del recibimiento de los fans?

A unos les gustó, a otros tal vez no. Unos esperaban ver un cuerpo desnudo, otros esperaban ver contenido positivo. Unos de sintieron timados, y otros inspirados.

En fin, esto hacemos señores, provocamos reacciones, buenas o malas, pero ¿saben qué? Lo hacemos con excelencia, y el producto final acabamos de verlo. No nos inventamos el agua azucarada, pero vamos a darles el agüita dulce más rica del momento.

View this post on Instagram A post shared by Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

Gracias a todos mis fans por el apoyo que siempre me brindan, este programa es hecho con amor por y para ustedes.