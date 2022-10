¿Sacrificarán al perro que atacó al ladrón que entró a la casa de sus dueños?

Max, el pitbull que atacó a un hombre por ingresar a la vivienda de sus dueños, no será sacrificado.

El caso del pitbull que atacó a un presunto ladrón el pasado 7 de octubre, en Copoya, Tuxtla, Gutiérrez, México, trascendió fronteras y ahora, las fotografías del perro se han viralizado en redes sociales.

Max, un perro de color blanco con características manchas negras en su cuerpo y parte del rostro, habría provocado fuertes mordidas al hombre, quien ingresó a la propiedad sin tener permiso para hacerlo.

Pese a que la familia de José "N", el hombre que fue atacado, pidió que Max fuera sacrificado, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coutiño, confirmó que no ocurrirá, pues el sujeto ingresó sin autorización al inmueble.

"La autoridad municipal no contempla el sacrificio de algún animalito, no encontramos elementos para iniciar algún proceso sancionador, pero que quede claro que está autoridad no contempla ningún sacrificio", dijo Alfredo Ruiz.

Max ya fue entregado a sus dueños y las autoridades de esa localidad les recomendaron tenerlo bajo observación y exhortó a tenerlo en óptimas condiciones.

Tras conocerse el caso, las personas mostraron su reacción ante esta situación y concluyeron que el perro únicamente defendió su hogar. Los internautas aplaudieron la decisión que tomó la autoridad sobre el suceso, pues alegaron que fue lo correcto.

