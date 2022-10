"Me han violado": mujer logra escapar milagrosamente de su secuestrador

La mujer pidió ayuda desesperada tras permanecer en cautiverio por una semana y ser abusada sexualmente por su secuestrador.

El caso de una mujer que fue abusada sexualmente y estuvo en cautiverio durante una semana en Missouri, Estados Unidos, ha causado conmoción.

La mujer, de quien no se ha revelado su identidad, pudo escapar de su secuestrador y pedir ayuda con las persona del vecindario donde se encontraba.

"Pidió ayuda desesperada"

De acuerdo con el medio estadounidense KSHB 41, una vecina que se identificó con el nombre de Ciara Tharp, relató que la joven suplicaba ayuda de manera desesperada y aterrorizada.

"Ella estaba aterrorizada... Me tiene que ayudar, me han violado, me han tenido cautiva", dijo la vecina al medio citado.

Según contó la vecina, fue el viernes 7 de octubre, cuando víctima tocó la puerta de la casa de su abuela alrededor de las 7:45 horas de esa localidad para pedir ayuda.

Al ver la situación en la que la mujer llegó, decidieron ayudarla dándole refugio, comida y cobijas para cubrirse.

Autoridades revelan detalles

Por su parte, el Departamento de Policía de Excelsior Springs informó que la víctima fue encontrada con un collar de metal en el cuello, similar al que utilizan los perros y este traía un candado. Estaba vestida con lencería de látex y tenía cinta adhesiva alrededor de la boca.

Asimismo, la vecina confirmó que cuando vieron a la joven, ella tenía puesto el mismo collar de metal y tenía lesiones en el cuello, marcas de ligaduras en las muñecas, estaba débil y se veía mal.

La mujer declaró que logró escapar cuando el sujeto que la secuestró salió de la vivienda, la cual queda a unas calles de la casa de las personas que la ayudaron.

(Foto: KSHB 41)

Arrestan al secuestrador

El secuestrador y abusador fue identificado como Timothy Haslett J., de 39 años, y fue capturado el mismo viernes que la víctima escapó.

Se le acusa de violación en primer grado, delito sexual con agravantes, secuestro en primer grado y agresión en segundo grado; según especifica la denuncia que fue presentada en la Corte de Circuito del contado de Clay en Missouri.

(Foto: CLAY COUNTY SHERIFF’S OFFICE)

*Con información de Telemundo y People en Español.