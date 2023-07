¿Cómo terminó en Guatemala? La médico bielorrusa que labora en el país

-

Una bielorrusa que vive en el país contó porqué se mudó y qué hace en Guatemala a través de su cuenta de TikTok donde cuenta aventuras y brinda educación.

Hanna Plotnitskaya es médico y decidió implementar sus conocimientos en salud en áreas vulnerables del país, a través de un video contó su historia con los guatemaltecos.

"Soy yo, Hanna, hace dos años vine desde Bielorrusia para probarme a mí misma en un papel muy desafiante, ser directora de una clínica benéfica en un área rural, en una aldea guatemalteca", inició al contar su historia.

(Foto: Hanna)

"Conviví con más de 50 voluntarios de todo el mundo y tenía los pacientes más humildes y agradecidos, viví momentos muy bonitos y llenos de lluvia, risas y bonitos atardeceres", afirmó acerca de su estadía, sin embargo también mostró el otro lado que viven muchos guatemaltecos.

"Viví situaciones muy complejas como persona y como directora porque es algo que uno aprende por experiencia, fue duro ver la pobreza y todas sus consecuencias, pacientes que no pueden ir al hospital, ver chicos que tienen que hacer trabajos duros e inyectarse insulina, pacientes con enfermedades pisiquiátricas que no pueden pagar las medicinas y nosotros no las teníamos, ver desnutrición aguda y muertes por enfermedades curables o por cocinar con leña", agregó.

"La pasé difícil, estaba completamente desubicada, acerca de como equilibrarlo todo, cómo seguir siendo humano, médico y ser un buen gerente de todo el proceso, estoy segurísima de que habrían personas que lo hubieran hecho mucho mejor, pero hice mucho y todo lo que pude con mis recursos", afirmó.

Foto: Hanna

"Mi vida dio un giro inesperado, encontré a mi persona, me casé y decidí quedarme en Guatemala, ahora tenemos un precioso cachorro llamado Coco y estoy llena de planes y esperanzas para mi vida futura", cerró.

Hanna desea seguir ayudando a muchos guatemaltecos que no tienen acceso a la salud y escribió que su historia continuaría pues compartiría con todos más acerca de su labor. La especialista en salud realiza jornadas médicas en áreas donde muchos no llegan. "Santa maría en Chiquimula es famosa pues los niveles de desnutrición son muy altos" dijo en otro clip y según explicó, más de 8 mil personas en el área se encuentran en estado de emergencia por la crisis alimentaria.

La bielorrusa visualiza el descuido en el área de salud que miles de guatemaltecos enfrentan día a día, también brinda consejos básicos en sus redes.

