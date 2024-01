¡Recibió regaño! La "medida" que tomará Massiel Carrillo con quienes la critican

-

La comunicadora y creadora de contenido sorprendió a sus seguidores tras revelar lo que hará ahora con quienes la critican.

Desde que mostró su interés por la música mediante videos interpretando distintas canciones, Massiel Carrillo ha recibido todo tipo de comentarios de internautas en las redes sociales.

Lo cierto es que la guatemalteca no se ha quedado callada, y responde tanto a lo bueno que le desean, como a las fuertes críticas hacia sus videos.

Sin embargo, Carrillo sorprendió en las últimas horas tras revelar la medida que tomará ahora con las personas que le dejan comentarios no tan agradables.

View this post on Instagram A post shared by Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

"Feliz tarde amigos, ya mi mamá me regañó por ponerme taco a taco en las redes, a partir de este momento ya no pelearé, únicamente responderé con palabras de paz y amor a personas que me escriban con educación", escribió en su cuenta de X.

Cabe destacar que recientemente, la excandidata a diputada compartió un clip en el que se deja ver ensayando junto al músico guatemalteco Napoleón Robleto.

Fue en la red social X, donde recibió varios textos criticando su voz. Carrillo respondió a algunos usuarios de manera contundente por lo que ahora asegura que "ya no peleará".

Foto: captura de pantalla/X