¡Mejor Álbum de Pop Latino! Gaby Moreno triunfa en los Grammys

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno fue galardonada en los Grammys como el Mejor Álbum de Pop Latino.

La guatemalteca Gaby Moreno ganó este domingo un premio Grammy por su álbum "X Mí (Vol. 1), durante la ceremonia previa conocida como Premier.

En la ceremonia inicial, donde se entrega la mayoría de los premios, Moreno recibió el Grammy en la categoría "Mejor Álbum Pop Latino", por la producción X Mí (Vol. 1), la cual lanzó en mayo de 2023.

En la premiación, la chapina agradeció y dejó evidencia que a Guatemala la lleva en el corazón junto con sus producciones.

"Se lo dedico a mi gente en Guatemala", dijo emocionada.

Congrats Best Latin Pop Album winner - 'X Mí (Vol. 1)' Gaby Moreno. #GRAMMYs

WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/wZYZwySPcm — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

ESTO ENCHINA LA PIEL | El himno de los quetzaltecos "Luna de Xelajú" suena en la premiere de los Grammy Awards 2024 en voz de la talentosa Gaby Moreno.

La Voz de Xela / Leonel Rodas

Cortesía pic.twitter.com/OOWpfzv8WK — La Voz de Xela (@lavozdexela) February 4, 2024

Qué orgullo!!!

Gaby Moreno ganó el Grammy al "Mejor Álbum Pop Latino" 2024

No, no estoy llorando. Se me metieron un montón de Gabys en los ojos!!!!

Viva Guate! pic.twitter.com/gE6X504wIp — Antonio Ixcot (@AntonioIxcot) February 4, 2024

Los Grammys

La sede de la ceremonia de los Grammys 2024 se está llevando a cabo en el Staples Center de Los Angeles donde se ha dado cita la élite de la música.

La transmisión en vivo la puedes seguir en el siguiente enlace.