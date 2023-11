El mejor restaurante de Guatemala según los “50 mejores de Latinoamérica"

-

El restaurante "Sublime", del guatemalteco Sergio Díaz, fue catalogado como "The Best Restaurant in Guatemala" (el mejor restaurante de Guatemala) en los "Latin America's 50 Best Restaurants 2023".

El conteo que destaca los mejores sitios gastronómicos del continente se dio a conocer en el Copacabana Palace de Río de Janeiro, Brasil, y mencionó al restaurante como el mejor del país.

"Llenos de orgullo y agradecimiento por recibir por segundo año consecutivo este reconocimiento que nos permite llevar, no solo la gastronomía, sino también la historia de nuestro país a tantas personas. Este año también tuvimos el honor de ganar 'The Best Restaurant in Guatemala'", expresaron en sus redes sociales.

"Sublime" se llevó el puesto 24 y "Mercado 24" el lugar 49 del top 50 que se da a conocer anualmente a nivel internacional, colocándolos en la mira de los cazadores culinarios del mundo.

"¡Gracias @theworlds50best por este reconocimiento! No cabemos de la felicidad y emoción. Gracias una vez más a nuestro querido chef, Sergio Díaz; a nuestra antropóloga, Jocelyn Degollado; y a todo nuestro equipo, familia, amigos y socios comerciales. Esto no es solo nuestro, es también suyo", agregaron.

Sublime se describe como un restaurante que cuenta historias y reinterpreta de forma creativa sabores e ingredientes guatemaltecos.

¿Qué son los Latin América's 50 Best Restaurants?

Se trata de un ranking considerado como un escaparate mundial para la gastronomía. La inclusión en esta lista significa el reconocimiento a nivel global y un impulso significativo para la reputación culinaria. Este icónico listado anual contó este 2023 con el voto de más de 300 miembros expertos en la industria de restaurantes de América, además cumple su 10 aniversario desde su creación en 2013.

