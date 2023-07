Los mejores memes que se comparten en redes sobre la clasificación de Guatemala

-

La fiebre de memes sobre la clasificación de Guatemala a cuartos de final de Copa Oro invadió las redes sociales.

En un final de infarto, Guatemala consiguió la victoria sobre Guadalupe gracias al penal detenido por Nicholas Hagen en el minuto 89. La bicolor no superaba la fase de grupos de Copa Oro desde 2011.

Guadalupe, que llegaba a la última jornada invicta, al igual que Guatemala, vivió una pesadilla en Nueva Jersey, ya que el Red Bull Arena se llenó con más de 24 mil guatemaltecos.

Primero que nada, buenos días. Segundo, Canadá pic.twitter.com/iINj3js3WV — C B A S ® (@cbas_am) July 5, 2023

Grealish en alguna discoteca de Londres celebrando que Guatemala gano: pic.twitter.com/A4Vym9YAam — ElHijoDelPresi (@elhij0delpresi) July 5, 2023

La clasificación de la selección guatemalteca provocó una oleada de memes de los seguidores de la bicolor quienes festejaban la victoria sobre los caribeños.

- No te vayas a ilusionar mucho con la selección



- Yo: pic.twitter.com/U7Cxl2I9nh — Ikari Lorenz (@IkariLorenz) July 4, 2023

A partir de hoy me declaro fan de Nicholas Hagen, el arquero-héroe de Guatemala. Encima miren la pinta que tiene. Termina de atajar y se va a actuar a una serie de Netflix. pic.twitter.com/6k8lm7yJTw — Nahuel Lanzón ⭐⭐⭐ (@nahuelzn) July 5, 2023

Todo se definirá el domingo 9 de julio a las 15 horas de Guatemala, cuando la Selección Nacional se enfrente a Jamaica, y luchará por el pase a las semifinales, donde podrían enfrentar a Costa Rica o México.

Guatemala va a jugar contra Jamaica su llave de cuartos de final (domingo, a las 15 horas). El partido será en el TQL Stadium, casa del FC Cincinnati, equipo de Arquímides Ordóñez.



Ah, por cierto, un meme: pic.twitter.com/Qllm4E8TJG — Jeniffer Gómez (@JeniGiornalista) July 5, 2023