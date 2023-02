¿Quieres un aumento? Estas son las "peores" frases para pedirlo

Existen frases que te serán útiles al momento de pedir un incremento salarial, pero también hay algunas que debes evitar utilizar.

Cuando un trabajador se decide para acercarse a su supervisor o jefe y solicitarle un aumento de sueldo, es crucial que este tenga las palabras adecuadas para pedirlo.

Aunque parece una petición sencilla, se necesita más que carácter ya que los argumentos que se expongan serán clave para la decisión que la otra parte tome.

Antes de exigir ese aumento salarial, debes analizar a detalle la situación y preguntarte por qué mereces lo que estás pidiendo. Aquí te dejamos las mejores y no tan buenas frases para pedir un incremento salarial.

Foto: Gestión

1. Destaca tus logros

Hacerle un recordatorio a tu jefe sobre los logros obtenidos no está mal. Incluso, puedes mencionar cifras, pero eso sí, evita sonar arrogante o muy exigente.

Frase: "Creo que mi desempeño ha sido bastante bueno en este período. Incluso he hecho más actividades de las establecidas. Quiero preguntar si es conveniente hablar de un aumento salarial".

2. Demuestra seguridad

Aunque las circunstancias pueden generar un momento de tensión o nerviosismo, intenta no reflejarlo y exprésate con seguridad. Para ello, es importante que tus argumentos sean razonables.

Frase: "He tenido más trabajo que en años anteriores, y hasta ahora todo ha salido excelente. Considero que es el momento correcto para hablar de un aumento de sueldo. ¿Qué opina?"

3. Pide aumentos reales

Ten en cuenta que no puedes exigir más del 60% de tu sueldo. Normalmente, las empresas hacen un incremento del 10% a 20%, según las condiciones financieras en que se encuentren.

Frase: "Dado a que he tenido un buen desempeño y mi trabajo ha dado excelentes resultados, me gustaría saber si es posible un incremento a mi sueldo en un 20%".

Foto: captura de pantalla

Ahora, toma en cuenta estas frases para NO utilizarlas.

1. Amenazas

No caigas en el error de creer que "meter" un poco de miedo puede ayudar. Aunque a veces funcione, lo único que podrías estar buscando sería un "no" como respuesta.

Evita: "En otra empresa me están ofreciendo el doble de mi sueldo, me están insistiendo mucho y si no veo respuestas aquí, tendré que aceptar".

2. Compararte con los demás

Uno de los más grandes errores en circunstancias como esas es compararte con alguien más. Esto reflejará que eres una persona entrometida y un tanto quejosa.

Evita: "¿Por qué mi compañero gana más que yo? Si yo entré antes, y tengo más experiencia que él".

3. Problemas personales

Un incremento de sueldo no se te dará si tienes múltiples deudas. Además, no es una frase conveniente para pedirlo, y menos si no hay buenos argumentos.

Evita: "Tengo demasiados gastos y necesito un aumento de sueldo urgente".