¡Desde el aire! El mensaje con el que Daddy Yankee anunció que servirá a Dios (video)

El puertorriqueño finalizó su último show con un sorpresivo mensaje en el cielo, formado con drones.

Daddy Yankee es tendencia mundial luego de anunciar durante su último concierto, en el Coliseo de Puerto Rico, que se retira oficialmente de la música para entregar su vida a Dios.

El cantautor causó furor entre el público, tras brindar un emotivo mensaje, revelando que el vacío que sintió durante mucho tiempo finalmente logró llenarlo convirtiéndose al cristianismo.

"Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito (...). Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él", expresó.

El intérprete de "Gasolina" expresó que "la Biblia dice que todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre".

"Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga 'Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico'. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", agregó.

Para finalizar, el boricua instó a su público a "seguir a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida". Cerrando el show, en el cielo varios drones formaron la frase "Cristo viene".

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Sin embargo, para otros no fue nada nuevo y recordaron que han sido varios los artistas del género urbano los que han tomado la misma decisión.