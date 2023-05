El mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus seguidores

Alejandro Sanz publicó un mensaje que puso en alerta a sus seguidores por la dura verdad que compartió.

A través de su cuenta oficial de Twitter el famoso escribió unas difíciles palabras que consternaron a muchos, otros le dieron todo su apoyo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", explicó.

De inmediato sus fanáticos le brindaron palabras de aliento: "...Todos somos humanos, el que se crea de hierro que tire la primera piedra", "te entiendo maestro", "te entiendo, un abrazo fuerte" y "gracias por compartirlo" fueron algunas respuestas.

Alejandro realiza su gira "Sanz en vivo 2023" por España, en septiembre inicia su recorrido por Estados Unidos y en México en octubre.