El mensaje colocado en el MP por el caso Génesis

Un mensaje ha sido colocado en la sede del Ministerio Público (MP) por el caso de asesinato de la pequeña Génesis Anayeli Ixcajoc

La niña Génesis Anayeli Ixcajoc Cristóbal, fue reportada como desaparecida por su familia a través de redes sociales durante la tarde del 1 de enero de 2023. Sin embargo, horas más tarde, los Bomberos Municipales de Villa Nueva localizaron el cuerpo sin vida de la menor.

Sus victimarios enterraron su cuerpo en el interior de una vivienda ubicada en La Selva, Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, lo cual generó indignación por parte de muchos guatemaltecos. El informe forense determinó que la pequeña de 7 años de edad fue asfixiada por estrangulación. Además se encontraron indicios de violación sexual.

Los hermanos Geovani, Luis Ángel y Jairo Chamalé fueron detenidos por el crimen. Uno de ellos confesó haberla enterrado. El Ministerio Público (MP) realizó la imputación de los hechos y acusó de los delitos de plagio o secuestro, asesinato, violación y encubrimiento a los detenidos.

Ante ello, las muestras de repudio por el crimen contra la menor se han hecho presentes en redes sociales, pero además este domingo 8 de enero, estudiantes universitarias decidieron colocar un mensaje en las instalaciones del MP.

Realizaron un empapelado y con ello pegaron en una de las paredes el nombre de la niña asesinada. Los empapelados dicen "Las niñas no se tocan, no se matan, no se violan..justicia para Génesis Ixcajoc"

El caso Génesis aún continúa y el ente encargado de la persecución penal tiene un plazo de tres meses para finalizar las investigaciones. Los hermanos Chamalé permanecen en prisión preventiva en la zona 18 capitalina.

En una de las paredes del MP quedó plasmado el nombre de Génesis. (Foto: Redes Sociales)