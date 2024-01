El mensaje de Consuelo Porras luego de salir de Casa Presidencial

-

La reunión entre Consuelo Porras y Bernardo Arévalo no se desarrolló como se esperaba.

La reunión entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras no duró ni 15 minutos; de hecho, iba a comenzar, pero no se desarrolló como se esperaba.

La fiscal general asegura que se retiró, pero el presidente Arévalo dijo que le pidieron que se retirara. Esto debido a que no lograban consensos por dudas legales sobre la reunión.

Al salir de la Casa Presidencial, Porras explicó en un video por qué creía que se cometía una ilegalidad con el encuentro.

"Me permití aclarar lo que establece la ley. Fui invitada a una junta de gabinete, atendí a la invitación, pero me vi en la necesidad de retirarme en el Concejo de ministros, porque la ley no lo permite", dijo Porras.

Aseguró que dejó constancia antes de retirarse y manifestó la intención de acudir a otra reunión, pero respetando siempre la autonomía del MP.

#MPfuerteYfirme

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

"La ilegalidad"

Según informó el MP en un comunicado de prensa, que se podría haber cometido una ilegalidad de llevarse a cabo la reunión.

"El presidente de la República dio inicio a una reunión de Consejo de Ministros, sin embargo, la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Ejecutivo, establece con claridad y precisión la forma en el cual se integrada el referido Consejo, no pudiendo integrar el mismo personas distintas a las establecidas en la ley. La fiscal tomó la decisión de dejar constancia respecto de la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 04 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en consonancia con el artículo 18 de la Ley del Organismo Ejecutivo, únicamente regula la obligación de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente Acuerdo Gubernativo que le de vida", se lee en el comunicado.

Ante esta situación, el presidente habría cerrado la reunión pero iniciado otra de gabinete, pero la fiscal insistió en que no era posible.

"La misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley, como lo es el haber creado y publicado el Acuerdo Gubernativo para tal efecto, mediante el cual se crea el respectivo gabinete", dijo el MP.