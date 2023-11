El mensaje entre labios de Sheynnis Palacios que conmovió a muchos

-

Sheynnis Palacios de Nicaragua envió un especial mensaje entre labios tras ser coronada Miss Universo.

EN CONTEXTO: La reacción de Nicaragua al escuchar que era Miss Universo

En medio de los abrazos de apoyo de sus compañeras durante la gala que aún estaba al aire, se pudo apreciar el mensaje que la nicaragüense Sheynnis Palacios envió a su madre, quien al parecer siempre apoyó sus decisiones y su trabajo para llegar a la corona.

Mientras trataba de asimilar que era la nueva representante de la belleza universal, la joven dijo algo entre lágrimas que se apreció y conmocionó a varios fanáticos.

"Oh, my God, no lo puedo creer, ¡te amo, mamá!", expresó.

Cuando fue coronada, sus compañeras centroamericanas se acercaron a la representante para abrazarla y darle todo su apoyo, entre ellas estaba Michelle Cohn de Guatemala.

Miles reaccionaron ante esta acción: