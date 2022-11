"Absolutamente surreal": El mensaje de Gaby Moreno tras ser nominada al Grammy 2023

Gaby Moreno externó su emoción tras obtener una nominación en los Grammy Awards 2023.

EN CONTEXTO: Gaby Moreno fue nominada a los Grammy 2023

Una vez más, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno ha sido reconocida por su trabajo en la industria de la música, al ser nominada a los Grammy 2023.

Tras obtener una nominación en la categoría "Best Latin Rock of Alternative Album" (Mejor álbum de rock o alternativo) por su disco "Alegoría", la guatemalteca no ocultó su emoción y publicó unas palabras en redes sociales.

"Absolutamente surreal. Agradecida con mis colegas por esta nominación!!! Gracias a tantas personas que le pusieron toda su alma y corazón a este proyecto", escribió en Instagram.

La artista de 40 años acompañó su mensaje con una serie de fotografías de ella junto a su equipo de trabajo a lo largo de la grabación de su álbum nominado.

En otro mensaje en Facebook escribió "Qué emoción y alegría!! Felicidades a todos los nominados, artistas que quiero y admiro muchísimo. Que viva la música por siempre!!!".

Gaby Moreno está nominada junto a los grandes artistas: Jorge Drexler, Cimmafunk, Mon Laferte, Fito Páez y Rosalía.

El evento se llevará a cabo el 5 de febrero del 2023, en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles.