El mensaje de Giammattei tras perder el poder en el Congreso

-

El presidente Alejandro Giammattei se pronunció minutos después de haber perdido el poder en el Congreso.

Luego que la planilla presidida por Samuel Pérez ganara en el Congreso, el presidente Alejandro Giammattei emitió un mensaje en sus redes sociales.

"Dijeron que no habría segunda vuelta y la realizamos con todo el apoyo del Ejecutivo, dijeron que no habría Transmisión de Mando y se hizo la mejor Transición ordenada, transparente y eficiente en la historia del país, y dijeron que no entregaríamos el cargo", dijo el ya exmandatario.

Ello, pese a que hubo un retraso de más de 10 horas para el inicio de la ceremonia de Transmisión de mando, marcada por un retardo en el Congreso protagonizado por los diputados del partido de Giammattei, Vamos y sus aliados.

Previo a eso, el mandatario escribió otro mensaje acompañado de una imagen en la que se le observa abrazando a una mujer de la tercera edad con el mensaje: "Gracias Guatemala".

"Hoy termina mi periodo y con esto fortalecemos la democracia en nuestra Guatemala. Gracias por concederme la más grande honra de servir a mi país. ¡Que Dios bendiga a Guatemala!", manifestó.