“Merece morir en la cárcel”, revela hija del violador francés  

A través de una entrevista que se emitirá el 12 de enero, la hija del abusador francés da su versión de lo vivido.

La hija de Dominique Pelicot, el francés declarado culpable de drogar a su exmujer para que decenas de desconocidos pudieran violarla, afirmó en declaraciones publicadas que su padre merece "morir en la cárcel".

En su primera entrevista por televisión desde que su padre fue condenado a 20 años de cárcel en diciembre tras un megajuicio que estremeció a Francia, Caroline Darian declaró a la BBC que su padre "siempre fue un pervertido sexual".

"Debería morir en la cárcel, es un hombre peligroso", dijo Darian en la entrevista que la cadena británica emitirá el lunes.

Pelicot, de 72 años, fue declarado culpable de drogar y violar a su esposa Gisèle y de dejar a decenas de hombres hacer lo mismo durante más de una década.

Unos 50 coacusados también fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 3 y 15 años de cárcel tras un juicio público de tres meses celebrado en la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia.

Gisèle Pelicot renunció a su derecho a un juicio a puerta cerrada y fue aclamada como una heroína por su valentía y dignidad.

"Cuando miro hacia atrás, no recuerdo en absoluto al padre que yo creía que era. Veo directamente al criminal sexual", dijo Caroline Darian a la BBC.

"Creo que hay dos Dominiques coexistiendo en él, y decidió elegir el lado oscuro. No sé si es un monstruo, pero sabía perfectamente lo que hacía. No está enfermo", añadió.

La propia Darian, de 46 años, cree que fue drogada y violada por su padre, después de que se encontraran fotos de ella semidesnuda e inconsciente entre los archivos que su progenitor guardaba meticulosamente de sus crímenes.

Durante el juicio, su padre negó haber abusado de ella.

"Estoy convencida de que me drogó, probablemente para violarme, pero no tengo ninguna prueba", lamentó.