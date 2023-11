¡El divorcio que nadie querría! Fuertes rumores sobre crisis de Messi y Antonela

-

Leo Messi y Antonela Roccuzzo podrían estar atravesando una fuerte crisis matrimonial, según importantes medios argentinos y españoles.

OTRAS NOTICIAS: Algunos medios aseguran que Shakira y Piqué no están juntos

La pareja de ensueño, cuya historia de amor fue seguida por el mundo, podría estar a punto del divorcio, según el medio catalán "El Periódico" y otros.

Este año sus vidas cambiaron al mudarse a Miami para la nueva etapa del futbolista en el equipo de David Beckham, el Inter Miami CF; sin embargo, a partir de la celebración del Balón de Oro, expertos en estudiar los gestos para conocer las emociones detectaron actitudes en la pareja que despertaría las alarmas.

Foto: Leo Messi.

Rumores de problemas

Una psicóloga argentina analizó el lenguaje no verbal de la pareja en la gala del pasado 30 de octubre y, según ella, hay tensión por tres motivos: 1. Messi le rechazó un beso a Antonela; 2. Cuando Leo ganó el Balón de Oro, subieron sus hijos y le pidió a Antonela que lo acompañara en el escenario y ella no quiso; y 3. En la foto de familia de ese día entre Leo y Antonela no había conexión, ambos lucieron separados por una significativa distancia.

Estas suposiciones circulan en la red con fuerza, aunque Messi quiso desmentir los rumores poniendo íconos de corazón en una reciente foto de Roccuzzo en sus redes; cabe destacar que la pareja no ha hecho declaración alguna al respecto.

Su relación de ensueño

Ambos tenían 8 años cuando se conocieron y se gustaron, pues sus familias eran muy amigas y, cuando Messi se mudó a Barcelona y ya era un importante jugador profesional, iniciaron una relación seria. Tuvieron a Thiago, Mateo y Ciro y tras vivir juntos largo tiempo se casaron en una ceremonia en su natal Argentina el 30 de junio de 2017.

LOS VIDEOS QUE GENERARON RUMORES:

#messiyanto #balondeoro #analizatutti #psicóloga #psicologaonline #analisispsicologico ♬ sonido original - psiflorrodriguez @psiflor El #analizatutti más esperado! y eso que falta la parte 2! pedímela en comentarios #messi

#messi #anto #crisisdepareja #conflictodepareja #distanciaemocional ♬ sonido original - psiflorrodriguez @psiflor y llegó la parte 2! que les parece? coinciden con mi teoría o no? #messiyanto

Los medios:

#antonellarocuzzo #crisis #argentina #miami #viral #parati #fyp #barcelona ♬ sonido original - Ju Elias @jueliassola Messi y su mujer Antonella podrían estar a un paso de la separación os cuento #leomessi